KI und angewandte Robotik spielen eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung der Forschung der Mainzer Hochschule. Jetzt kann sie sicher mit Geld vom Land planen.

Mainz (dpa/lrs) - Die Hochschule Mainz bekommt rund zwei Millionen Euro für den Ausbau ihrer Forschung in den kommenden fünf Jahren. Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) und Hochschulpräsidentin Susanne Weissman unterzeichneten eine entsprechende Vereinbarung für 2024 bis 2028 am Montag in Mainz. Von der Forschungsinitiative profitiere die gesamte Hochschule, von etablierten Forschenden bis zum wissenschaftlichen Nachwuchs, sagte Weissman.

Inhaltlich geht es vor allem um vier Bereiche. Dazu gehören die raumbezogene Informations- und Messtechnik, bei der beispielsweise Schäden an Brückenbauwerken aufgedeckt werden. Auch die Entwicklung nachhaltiger Materialien und Strukturen sowie Forschungsprojekte im Bereich digitale Innovation und Entrepreneurship profitieren von der Forschungsinitiative. Fachübergreifend ist angewandte KI und Robotik ein weiterer Schwerpunkt.