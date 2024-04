Vor fünf Jahren zeigte eine Dokumentation, dass es sich lohnt, seine Herkunft nicht zu vergessen und Traditionen am Leben zu erhalten. Jetzt kommt die Fortsetzung.

Landau (dpa/lrs) - Saumagen made in the USA: Vor der US-Präsidentenwahl im November wirft ein Film augenzwinkernd ein Schlaglicht auf das Verhältnis zwischen Amerika und Rheinland-Pfalz. «Hiwwe wie Driwwe 2» ist die Fortsetzung des gleichnamigen Dokumentarfilms, in dem der in Pennsylvania aufgewachsene Douglas Madenford 2019 auf Spurensuche durch seine Heimat und durch die Pfalz ging. Es war ein Publikumserfolg. Jetzt kommt Teil 2 - bundesweiter Kinostart ist der 25. April.

«Bei Teil 1 haben wir einen Amerikaner auf die Reise geschickt», sagt Regisseur Benjamin Wagener. «Die Fortsetzung wird aus Pfälzer Perspektive erzählt. Es war spannend, wie gut man sich mit dem pfälzischen Dialekt in Pennsylvania verständigen kann - und wie sich die Mentalität ähnelt. Von vielen Dingen haben wir erst nach dem Dreh von Teil 1 erfahren.»

Mit dem Klapprad begibt sich der Pfälzer Monji El Beji, Sänger der Bands Fine R.I.P. und Woifeschdkänisch, in «Hiwwe wie Driwwe 2» in den USA auf Spurensuche. Hautnah erlebt er, wie sich Menschen mit Herzblut für ihre «Muddersprooch» und Lebensart stark machen.

Das Team drehte im Juni/Juli 2022 etwa drei Wochen vorwiegend rund um Kutztown (Pennsylvania) und Berlin (Ohio). «In Deutschland hatten wir 2022/23 etwa 15 Drehtage im gesamten Pfälzer Sprachraum», erzählt Wagener, geboren 1982 in Landau. «Ich denke, der Film zeigt, wie herzlich und offen Pfälzer sind und dass ein Stück Pfälzer Heimat auch in Pennsylvania zu finden ist. Er zeigt, wie lohnenswert es ist, seine Herkunft nicht zu vergessen und Traditionen sowie die Sprache am Leben zu halten.»

Für einen möglichen weiteren Teil von «Hiwwe wie Driwwe» (Hüben wie drüben) sei die Finanzierbarkeit die größte Hürde, meint Wagener. «Deshalb hoffen wir auf eine entsprechende Zuschauerresonanz in den Kinos. Es gibt auch schon eine tolle Idee für Teil 3.» Hier wolle er sich im November auf Recherche-Reise begeben. «Pfälzer sind ja nicht nur in die USA ausgewandert. Es gibt also noch viel zu erzählen.»

