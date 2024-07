Ein historisches Gebäude fängt Feuer. Mehr als Hundert Einsatzkräfte der Feuerwehr rücken an, um den Brand zu löschen.

Bad Ems (dpa/lrs) - Das historische Haus Vier Türme in Bad Ems brennt. Am frühen Morgen habe das Gebäude aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen, teilte die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises mit. Fast 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr seien im Einsatz. Nach Angaben einer Sprecherin wird das Haus Vier Türme renoviert, daher sei am Morgen niemand im Gebäude gewesen.

Die Kreisverwaltung bat in ihrer Mitteilung, das umliegende Gebiet zu meiden. Die Schadenshöhe war zunächst unbekannt.