Montabaur (dpa) - Nach einer Gewalttat im rheinland-pfälzischen Montabaur ist bei dem mutmaßlichen Täter der Staatsanwaltschaft zufolge der Hirntod eingetreten. Das teilte die Anklagebehörde in Koblenz am Donnerstag mit. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Bei der Tat in einem Wohngebiet waren der Polizei zufolge drei Menschen getötet worden, darunter ein Kind. Einsatzkräfte hatten den mutmaßlichen Täter schwer verletzt entdeckt, nachdem sie das Gebäude betreten hatten. Nach dpa-Informationen gehen die Ermittler nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass die Opfer erschossen wurden.