In Worms haben Polizei und Feuerwehr einen Teil der Fußgängerzone gesperrt und mehrere Menschen evakuiert. Der Kampfmittelräumdienst rückt aus.

Worms (dpa/lhe) - Die Polizei in Worms hat nach Hinweisen auf eine möglicherweise gefährliche Substanz in einer Wohnung einen Teil der Fußgängerzone gesperrt. Nach Angaben der Feuerwehr ging es bei dem Einsatz um mutmaßliche Sprengkörper. Der Kampfmittelräumdienst sei vor Ort, hieß es am Abend in Facebook-Postings der Stadt und der Feuerwehr. Entwarnung könne noch nicht gegeben werden.

Um Gefahren auszuschließen, wurden nach Angaben der Stadt, der Parmalplatz, die Wilhelm-Leuschner-Straße sowie der Adenauerring gesperrt. Passanten wurden gebeten, den Bereich zu meiden, um die Arbeit von Polizei und Feuerwehr nicht zu behindern.