Nach einer Buspanne auf der Autobahn drohte der Ausflug einer Seniorengruppe zu scheitern. Wie sie dank eines zufällig vorbeikommenden Busfahrer-Kollegen dennoch an ihr Ziel kamen.

Ludwigshafen (dpa) - Ein hilfsbereiter Busfahrer hat den Ausflug einer Seniorengruppe gerettet. Sie waren am Vormittag wegen einer Panne mit ihrem Reisebus auf der Autobahn 61 kurz hinter dem Autobahnkreuz Ludwigshafen liegengeblieben, wie die Polizei mitteilte.

Das Fahrzeug hatte einen technischen Defekt – weil die Elektrik komplett streikte, funktionierte auch die Klimaanlage nicht mehr und der Bus heizte sich schnell auf. Die Busfahrerin organisierte daraufhin einen Nottransport durch die Feuerwehr Ludwigshafen, auch um eine Gefährdung ihrer 27 Insassen in deutlich fortgeschrittenen Alter zu verhindern, wie die Polizei weiter erläuterte.

Hilfsbereiter Busfahrer kommt zufällig vorbei

Doch das war am Ende nicht mehr notwendig – denn der zufällig vorbeikommender Fahrer kam ihnen schon vorher zu Hilfe. Er stoppte seinen leeren Reisebus und bot an, die Senioren mitzunehmen. Er fuhr sie sogar noch zu ihrem ursprünglichen Ziel nach Worms und Bad Dürkheim, wo sie Stadtführungen geplant hatten. Der defekte Reisebus musste nach vergeblichen Reparaturversuchen letztlich abgeschleppt werden, wie es von der Polizei hieß.