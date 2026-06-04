Am Morgen meldet eine Radfahrerin eine hilflose Person im Baggersee. Einsatzkräfte suchen mit vereinten Kräften - bislang ohne Erfolg.

Hördt (dpa/lrs) - Mit einem Großaufgebot suchen Einsatzkräfte in einem Baggersee nahe der Hördter Rheinaue im Landkreis Germersheim nach einer möglicherweise hilflosen Person. Wie die Polizei mitteilte, wurde diese gegen 9:30 Uhr von einer Radfahrerin gemeldet. An der Suche beteiligen sich Polizei, Feuerwehr, DLRG und Rettungsdienst. Auch ein Hubschrauber sei im Einsatz, so die Polizei. Bisher konnte die Person allerdings nicht ausfindig gemacht werden.