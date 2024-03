Mainz (dpa/lrs) - Der FSV Mainz 05 hofft bei Rekordmeister Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf einen Überraschungserfolg und Rückenwind für den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. Unter der Regie des neuen dänischen Trainers Bo Henriksen ist die Bilanz mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage ausgeglichen. Der Tabellenvorletzte will an das 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach anknüpfen. Die Nullfünfer haben in den vergangenen Jahren mehrere heftige Niederlagen in München hinnehmen müssen und sind in dieser Saison in der Fremde noch sieglos.

Mainz-Kader

Tabelle