Ein Meteor verglühte am Sonntagabend über Rheinland-Pfalz und war auch in der Pfalz zu sehen - Teile davon landen sogar auf der Erde.

Um etwa 18:55 Uhr, also kurz nach Sonnenuntergang, noch relativ früh am Abend, wurde am Sonntag von vielen Menschen in Rheinland-Pfalz ein sehr heller Meteor gesichtet. In Ludwigshafen und Mannheim schrieben Augenzeugen in den sozialen Medien von einem hellen Feuerball, den sie erblickt hatten. „So etwas habe ich noch nie ansatzweise gesehen“, berichtete ein Mannheimer auf der Plattform Reddit. Der Rauchstreifen sei anschließend noch längere Zeit am Himmel zu sehen gewesen.

Keine Hinweis auf "sicherheitsrelevantes Ereignis"

In Kaiserslautern verständigten mehrere Bürger die Polizei und berichteten von einem leuchtenden Flugkörper mit kurzem Feuerschein beziehungsweise einem Feuerblitz am Himmel. Wie die Polizei mitteilte, wurde in einzelnen Meldungen die Vermutung geäußert, dass es sich um eine Rakete handeln könnte. Nach Abstimmung der Polizei mit der Military Police in Ramstein gibt es allerdings keinerlei Hinweise "auf ein sicherheitsrelevantes Ereignis" - im Verbreitungsgebiet des Polizeipräsidiums Westpfalz wurden auch kein Schaden und keine Absturzstelle gemeldet. Der Deutsche Wetterdienst, so die Polizei weiter, hält es für möglich, dass ein Meteorit in die Atmosphäre eintrat und bereits in der Atmosphäre vollständig verglüht ist. Für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden.

Der Meteor war aber auch weiter nördlich und westlich sichtbar. Meldungen kommen aus Baden-Württemberg, Hessen, NRW, aber auch aus den Niederlanden und Luxemburg. Es handelte sich um eine klassische Feuerkugel, also ein besonders heller Meteor, der kurzzeitig den Himmel stark erhellt hat.

Beim Eintritt wurde der Lichtblitz des Meteors immer heller. Zu sehen ist auch, wie Autofahrer deutlich auf die Bremse treten. Foto: rhp/oho

Laut International Meteor Organization (IMO) gibt es ein entsprechendes Ereignis mit vielen Sichtungen um diese Uhrzeit. Der Feuerball wird als ein spontaner, natürlicher Meteor, wahrscheinlich ein kleines Stück Weltraumgestein, das in die Atmosphäre eingedrungen und verglüht ist, beschrieben.

Dächer und Häuser beschädigt

Nutzer auf X haben Videos und Fotos geteilt, zum Beispiel ein Video aus Landscheid (Rheinland-Pfalz) zeigt den hellen Streifen klar. Andere berichten von einem hellen Licht mit Schweif, das von West nach Ost zog.

Ein Meteor verglühte am Sonntagabend über Rheinland-Pfalz. Foto: Gianni Gattus/TNN/dpa

Teile eines Meteoriten haben laut Polizei Schäden an Dächern und Häusern in Rheinland-Pfalz angerichtet. Schadensmeldungen gebe es unter anderem aus dem Hunsrück, der Eifel und Koblenz. Dort schlugen die Gesteinsbrocken auch in einem Dach ein.

Am Sonntagabend waren ansonsten keine großen Meteorströme aktiv, es handelte sich um ein Einzelereignis.