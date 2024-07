Es wird zunehmend freundlich. Vereinzelt rechnen Meteorologen mit Regen.

Offenbach (dpa/lrs) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet heiteres Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Am Mittwoch werde es zunächst wechselnd bis stark bewölkt und teils gebe es noch etwas Regen oder kurze Schauer, teilte der DWD mit. Im Tagesverlauf soll es aus dem Westen zunehmend heiter werden und trocken bleiben. Maximal erreichen die Thermometer 22 bis 26 Grad.

Am Donnerstag werde es meist heiter und es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen bei sommerlichen 24 bis 28 Grad. Am Freitag ziehen laut DWD wieder mehr Wolken auf und es ist mit schauerartigem Regen zu rechnen. Am Samstag kann es laut Wetterbericht wolkig, im Nordwesten auch stark bewölkt werden. Die Meteorologen erwarten Regen, teils sind auch Schauer und Gewitter möglich.