Blauer Himmel und frühsommerliche Temperaturen: Auch heute ist T-Shirt-Wetter, doch Regen und Abkühlung sind in Sicht.

Viel Sonne und Höchsttemperaturen zwischen 18 und 23 Grad: Der April meint es auch heute gut mit Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Gegen Abend ziehen dann Wolken auf, Regenschauer sind möglich und einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Freitagmorgen ziehen Wolken und Regen durch. Es ist kühler, die Höchstwerte liegen nur noch zwischen 13 und 16, in der Eifel um 12 Grad. Besser sieht wieder der Samstag aus. Erneut ist es heiter bis sonnig und die Temperaturen steigen auf 19 bis 23 Grad, in höheren Lagen bleibt es bei 17 Grad. Nachts breitet sich Regen von West nach Ost aus.

Der Sonntag ist der Vorhersage zufolge stark bewölkt bis bedeckt, gebietsweise regnet es. Mit maximal 12 bis 14, in höheren Lagen um 10 Grad ist es deutlich kühler.