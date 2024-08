Heißester Tag und wenig Regen: Der Sommer in Rheinland-Pfalz war vor allem sonnig und warm.

Offenbach (dpa/lrs) - Der Sommer in Rheinland-Pfalz war zu warm - sogar ein Rekordwert ist gemessen worden. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kam der Sommer in Rheinland-Pfalz nach einem holprigen Start erst ab Juli richtig in Schwung. Dann allerdings ordentlich: Am 13. August maß der DWD in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit 36,5 Grad die bundesweit höchste Temperatur der vergangenen drei Monate.

Weniger Regen

Die Durchschnittstemperatur erreichte demnach 18,4 Grad und lag damit 2,1 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 (16,3 °C).

Zudem war es trockener. Mit 185 Litern pro Quadratmeter (Vergleichswert: 218 Liter) belegte das Land den vorletzten Platz im Länderranking. Die Sonne zeigt sich deutlich öfter und schien bis Sommerende 710 Stunden (595 Stunden).

Deutschlandweit war Sommer zu warm

Auch deutschlandweit war der Sommer zu warm. Das Temperaturmittel lag mit 18,5 Grad um 2,2 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990, teilte der Wetterdienst mit. Im Vergleich zur aktuellen und wärmeren Vergleichsperiode 1991 bis 2020 (17,6 Grad) betrug die Abweichung 0,9 Grad.

In Summe ist der Sommer 2024 zwar kein neuer Rekordsommer, wohl aber «der 28. warme Sommer in Folge», wie der DWD berichtet.