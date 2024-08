Heißes Sommerwetter steht an. Doch der Wetterdienst warnt auch vor neuen Unwettern.

Offenbach (dpa/lrs) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für die nächsten Tage Temperaturen von bis zu 36 Grad in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Dabei bleibt es am Montag meist trocken, nur am Abend können laut DWD vereinzelt Schauer und Gewitter auftreten. Auch die Nacht auf Dienstag bleibt mit Temperaturen um die 20 Grad warm.

Unwetter drohen

Am Dienstag bilden sich im Tagesverlauf Schauer und Gewitter. Örtlich kann es auch zu Unwettern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen. Dazu wird es schwülheiß mit Höchstwerten zwischen 32 und 36 Grad, auf den Bergen um die 30 Grad. In der Nacht zum Mittwoch können weiterhin Schauer und Gewitter möglich sein. Die Tiefstwerte liegen bei 20 bis 17 Grad.

Der Mittwoch zeigt sich ähnlich: Der DWD erwartet einige Wolken, zahlreiche Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel. Es bleibt schwülwarm bis heiß mit Höchsttemperaturen zwischen 27 und 31 Grad, auf den Bergen um 25 Grad.