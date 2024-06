Schwere Gewitter mit Starkregen und Hagel werden in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet. Das Public Viewing zum Achtelfinale der Nationalelf könnte vielerorts ins Wasser fallen.

Offenbach (dpa/lrs) - Ausgerechnet zum EM-Achtelfinale der deutschen Nationalmannschaft am Samstagabend drohen Unwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Ab den späten Abendstunden sollen von Südwesten her schwere Gewitter aufkommen und teils extrem heftigen Starkregen und Hagel mitbringen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

In wenigen Stunden können demnach 40 bis 60 Liter pro Quadratmeter vom Himmel kommen. Schwere Sturm- bis Orkanböen können zudem mit 100 bis 120 Kilometern pro Stunde durch die Bundesländer fegen, so die Vorhersage. Auch extreme Unwetter mit bis zu 100 Litern pro Quadratmeter schließen die Meteorologen nicht aus. Für Fans, die am Abend (21.00 Uhr) das Spiel Deutschland gegen Dänemark verfolgen wollen, könnte das Public Viewing also ins Wasser fallen. Tobias Reinartz, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst, erklärte: «Das kann sehr gefährlich werden, wenn man sich da im Freien aufhält.»

Das saarländische Innenministerium rief die Menschen zur Vorsicht auf. So solle man zwischen 19.00 Uhr und Mitternacht im Haus bleiben und wenn möglich auch nicht mit dem Auto unterwegs sein, hieß es. Zudem gelte es, Wettervorhersagen und Warnungen durch offizielle Quellen wie Wetterdienste, Apps und Notfallwarnungen zu verfolgen. Veranstalter von öffentlichen Feiern und Festen sowie geplanten Public-Viewing-Veranstaltungen zur Fußball-EM seien gebeten, von diesen abzusehen. Des Weiteren sollten sich die Bürgerinnen und Bürger auf einen möglichen Stromausfall vorbereiten und lose Gegenstände im Garten oder auf dem Balkon sichern.

«Wir müssen uns nach den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes auf schwere Naturgewalten vorbereiten. Die Katastrophenschutzbehörden sind vorbereitet», sagte Saarlands Innenminister Reinhold Jost. Auch das rheinland-pfälzische Innenministerium rief dazu auf, sich «unbedingt schon jetzt über das Gefahren- und Schadenspotenzial am jeweiligen Ort» zu informieren.

Die Veranstalter des Trierer Altstadtfestes etwa erklärten am Nachmittag, es sei noch unklar, ob das Public Viewing am Viehmarkt stattfinden könne. Man sei im engen Austausch mit den Sicherheitsbehörden. Derweil wurde bekannt, dass das Stadtfest Neunkirchen am Samstagabend bereits um 18.30 beendet werden sollte.

Schon tagsüber kann es am Samstag in Rheinland-Pfalz und im Saarland laut DWD ganz vereinzelte Gewitter geben, allerdings hauptsächlich über dem Bergland. Auch hier erwarten die Meteorologen schon Starkregen, Hagel und Sturmböen, allerdings weniger stark als am Abend. Ansonsten bleibe es zunächst heiter bis wolkig bei höchstens 25 bis 29 Grad. Am Oberrhein erreichen die Temperaturen demnach sogar 32 Grad.

In der Nacht zum Sonntag verlagern sich die Gewitter laut Vorhersage in Richtung Nordosten. Begleitet werden sie demnach von teils extrem heftigem Starkregen und anfangs weiterhin schweren Sturm- und Orkanböen sowie Hagel. In der zweiten Nachthälfte ziehen sie dann nach Nordosten ab, wie es hieß.

Das saarländische Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz gab auch Hochwasserinformationen bekannt. Demnach sind von den angekündigten Gewittern in erster Linie die kleinen Gewässer betroffen. Hier könne es zu kurzzeitigen starken Anstiegen der Wasserstände und entsprechender Hochwassergefahr kommen. Eine genaue Lokalisierung sei allerdings nicht möglich.

Am Sonntag bleibe die Unwettergefahr in der ersten Tageshälfte örtlich noch bestehen. Es bleibt meist stark bewölkt und gebietsweise regnet es teils kräftig. Dazu kann es weiter blitzen und donnern. Nachmittags zieht der Regen aber allmählich in Richtung Osten ab. Die Temperaturen erreichen 20 bis 24 Grad.