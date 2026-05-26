In Ellweiler bricht in einem Wohnhaus ein Feuer aus. Die Bewohnerin kommt mit einer Rauchvergiftung in eine Klinik. Das Gebäude ist vorerst unbewohnbar.

Ellweiler (dpa/lrs) - Bei einem Hausbrand in Ellweiler im Landkreis Birkenfeld ist eine Bewohnerin verletzt worden. Die Frau erlitt nach Angaben der Polizei eine Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Feuer brach am Nachmittag gegen 16.40 Uhr in der Hauptstraße aus. Am Gebäude entstand erheblicher Schaden, das Haus ist nach Polizeiangaben derzeit nicht bewohnbar. Die Schadenshöhe wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Im Einsatz waren mehrere Feuerwehren aus der Umgebung, ein Rettungswagen mit Notarzt sowie die Polizei. Die Hauptstraße war während des Einsatzes gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernahm die Kriminalpolizei.