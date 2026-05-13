Einerseits sollen Hausärztinnen und -ärzte Steuermann für die Patienten sein, andererseits herrscht Ärztemangel. Warum die Lösung „Häppi“ lauten könnte.

Sabrina Wolsiffer (46) war deutschlandweit die erste medizinische Fachkraft, die ihre mehrstufige Weiterbildung mit einem Bachelor-Abschluss als „Primary Care Manager“ (PCM) an der FOM-Hochschule in Mannheim abgeschlossen hat. In ihrem Berufsalltag in einer hausärztlichen Praxis kann sie seither zusätzliche Aufgaben übernehmen – sowohl in der medizinischen Versorgung als auch im Praxismanagement.

Genau das hat sie im zweiten Halbjahr 2025 auf eine besondere Art geübt: Ihr Arbeitgeber, das Medi-MVZ mit Standorten in Kirchheimbolanden ( Donnersbergkreis) und Alzey gehörte zu jenen sieben Praxen, die an dem sechsmonatigen Pilotprojekt „Häppi“ teilnahmen. „Häppi“ steht für „Hausärztliches Primärversorgungszentrum – Patientenversorgung interprofessionell“.

Ärztechefin gerührt

Ein sperriger Begriff, der sich aber einprägsam abkürzen lässt. Zudem bringt das die Stimmung auf den Punkt, die während der Projektabschlussveranstaltung am Mittwoch bei der Landesärztekammer in Mainz herrschte. Barbara Römer, Vorsitzende des Hausärzteverbands Rheinland-Pfalz, war zu Tränen gerührt.

Für sie ist die Umsetzung von „Häppi“ als Regelstruktur ein Herzensanliegen, um die hausärztliche Versorgung im Flächenland Rheinland-Pfalz auch angesichts schwieriger Bedingungen zu garantieren. Ihr Appell an Bund und Land lautet jetzt, dafür die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. „Wir Hausärzte sind bereit“, unterstrich Römer.

Einer für alles

Klar ist, dass der Bund ein verbindliches Primärarztsystem einführen will. Die Hausarztpraxis fungiert dabei wie eine Steuerungszentrale für den Patienten, der damit eine feste Anlaufstelle hat. An dieser sogenannten hausarztzentrierten Versorgung (HZV) nehmen bundesweit bereits rund elf Millionen gesetzlich krankenversicherte Menschen teil: Sie entschieden sich freiwillig für eine Hausärztin oder einen Hausarzt ihrer Wahl, der die Koordination und Steuerung ihrer Versorgung übernimmt. Nach einer jüngsten Studie der Bertelsmann-Stiftung würden das insgesamt 71 Prozent der Deutschen akzeptieren.

Damit die hausärztlichen Praxen das leisten können, soll ihre Arbeit optimiert werden. Denn einerseits ist ihre Anzahl rückläufig, andererseits leben die Menschen länger und die Anzahl an älteren Patienten, die chronisch krank sind oder mehrere Krankheiten haben, nimmt zu. Deshalb hat der Hausärzteverband auf Bundesebene das Versorgungskonzept „Häppi“ initiiert. In Baden-Württemberg wurde es bereits erfolgreich erprobt, dort sind aktuell 58 Praxen mit einem Radius von je 20 Kilometer im Boot: Wer bei der AOK versichert ist und keinen Hausarzt hat, kann das nächste „Häppi“ nutzen. In Rheinland-Pfalz wurde es nun weiterentwickelt.

Nordpfalz mit im Boot

An dem Pilotprojekt, das von der AOK Rheinland-Pfalz-Saarland und dem Gesundheitsministerium unterstützt wurde, nahmen sechs Praxen aus dem Norden des Landes sowie aus der Pfalz das Medi-MVZ in Kirchheimbolanden teil. Abgedeckt war das ganze Spektrum – vom Medizinischen Versorgungszentrum bis zur kleinen Arztpraxis. „Häppi“ verbindet dabei mehrere Komponenten, mit denen erreicht werden soll, dass der Hausarzt oder die Hausärztin mehr Zeit für die eigentliche Arbeit hat und damit auch mehr Patienten versorgen kann.

Zu den Komponenten zählen einerseits multiprofessionelle Teams. Akademisierte , neue Gesundheitsfachberufe sollen in den Hausarztpraxen Einzug halten. Das sind beispielsweise der Primary Care Manager und der Physician Assistant, aber auch der/die Medizinische Fachangestellte mit Zusatzqualifikationen wie Versorgungsassistenz in der Hausarztpraxis (Vehra) und Nicht-Ärztliche Praxisassistenz (NäPa).

„Patienten sind aufgeschlossen“

Zwar hat der Hausarzt/die Hausärztin immer das Sagen, doch sollen und können die Teams ihnen viele Aufgaben abnehmen, darunter auch Haus- und Heimbesuche. PCM Sabrina Wolsiffer übernimmt zum Beispiel auch Infekt- und Akutsprechstunden oder berät Menschen mit chronischer Erkrankung. „Die Patienten sind sehr aufgeschlossen“, beschreibt sie ihre Erfahrung.

PCM Sabrina Wolsiffer (rechts) aus dem Medi- MVZ Kirchheimbolanden mit Hausärzte-Chefin Barbara Römer. Foto: Kristina Schäfer

Ergänzt werden die Teams durch mehr Digitalisierung – von der Video-Sprechstunde über Online-Terminierung und Messengerdienste bis zum Einsatz einer Telefonassistenz, die auf Künstlicher Intelligenz (KI) beruht. Im Medi-MVZ Kirchheimbolanden wurde diese KI „Hannah“ getauft, und missen will Wolsiffer sie beim Terminmanagement oder der Rezeptbestellung nicht mehr.

Zwar sei der Einstieg in allen Testpraxen nicht ohne Probleme verlaufen, sechs der sieben seien aber am Ende rundum zufrieden damit und wollen sie weiter nutzen, hieß es bei der Abschlussveranstaltung. Und auch auf Patientenseite herrsche laut einer Befragung von 1285 Nutzern Zufriedenheit. Wichtig sei, vorab zu informieren und aufzuklären.

Mehr Patienten behandelt

Unterm Strich haben in der rheinland-pfälzischen „Häppi“-Pilotphase fünf der sieben teilnehmenden Praxen mehr Patienten behandelt. Darüber hinaus hat es die Teamarbeit verbessert – in den Praxen und zwischen ihnen. „Das Wertschätzende“ sei für sie ebenso wichtig gewesen, beschreibt es Sabrina Wolfsiffer.

Was will der Bund?

Doch hat „Häppi“ auch Schattenseiten, die sich wie selbstverständlich ums Geld drehen. Hausärzte-Chefin Römer kritisiert, dass mit der geplanten Gesundheitsreform ein Wachstumsabschlag einhergehen soll, der die Hausarztzentrierte Versorgung entwerte und damit unattraktiv mache. Damit widerspreche sich der Bund selbst.

Außerdem geht unter anderem das Primary-Care-Manager-Studium auf eigene Rechnung des Studierenden oder seines Arbeitgebers. Ersetzt werden solche Kosten bislang nicht, da die Krankenkassen nach Arzt-Patientenkontakt und nicht nach Praxis-Patientenkontakt vergüten.