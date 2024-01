Wegen Gasgeruchs im Keller ist ein Mehrfamilienhaus in Speyer evakuiert worden. Ursache war aber kein Leitungsleck, sondern das Abfeuern einer Schreckschusswaffe, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Im Keller sei die Hülse einer Reizstoffpatrone gefunden worden. Den Schuss soll ein 15-Jähriger abgegeben und sich dabei an der Oberlippe leicht verletzt haben. Eine medizinische Behandlung sei aber nicht notwendig gewesen, niemand sonst sei verletzt worden. Der Jugendliche habe sich zuvor in einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem 17-Jährigen sowie einem 41-Jährigen befunden. Bevor der 15-jährige Jugendliche in den Keller ging und den Schuss abgab, habe er den 41-Jährigen mit der Schreckschusswaffe bedroht.

Für die Bewohner des Hauses bestand der Polizei zufolge bei dem Vorfall am Sonntagabend keine Gefahr. Zu den Hintergründen und Abläufe der Auseinandersetzung wird ermittelt.

Polizeimeldung