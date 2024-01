Mit dem Landtagsabgeordneten Hartenfels kann Wagenknecht punkten. Aber die Fehler der Linken könnten sich wiederholen.

So prominent ist der Ex-Grüne Andreas Hartenfels zwar außerhalb der Westpfalz und dem Mainzer Regierungsviertel nicht, aber mit ihm ist Sahra Wagenknecht ein Coup gelungen. Der fraktionslose Landtagsabgeordnete kann im Rahmen seiner bescheidenen Parlamentsrechte die Ideen der neuen Partei „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) in die Landespolitik tragen. So viel Gehör hatte Wagenknechts Ex-Partei, die Linke, in Rheinland-Pfalz nie. In der neuen Rolle wird Hartenfels von der politischen Konkurrenz sicher mehr beachtet als bisher. Inhaltlich hat er erkennbare Überschneidungen mit Wagenknechts Partei, in der Klima- und Flüchtlingspolitik scheint der Konsens sehr konstruiert. Aber das ist für beide Seiten vielleicht nicht so wichtig: Es geht um das kostbare Gut Aufmerksamkeit. Was eine Partei zudem braucht, sind verlässliche Strukturen. Diese soll der Westpfälzer Bundestagsabgeordnete Alexander Ulrich aufbauen. Bei den Linken gelang ihm das nicht. Warum es ihm nun beim BSW gelingen sollte, erschließt sich nicht. Die Fehler könnten sich wiederholen.