Ein verlorenes Handy verständigt die Rettungszentrale. Es kommt zu einem vermeintlichen Notfall-Einsatz.

Bad Dürkheim (dpa/lrs) - Der automatisierte Notruf eines Smartphones hat in Bad Dürkheim einen Einsatz von Rettungskräften ausgelöst - und dem Besitzer das Suchen abgenommen. Das Handy habe die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst am frühen Morgen verständigt, teilte die Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mit. Alle Rückrufe gingen aber ins Leere. Daher seien Einsatzkräfte an die vermeintliche Unglücksstelle ausgerückt. Sie fanden aber keinen Hilfesuchenden, sondern nur ein Smartphone.

Der Eigentümer habe sich wenig später wohlbehalten bei der Polizei gemeldet. Er hatte das Handy auf das Dach seines Autos gelegt, vergessen und war losgefahren. Während der Fahrt fiel das Gerät auf den Boden und setzte den Notruf ab.