Im Koalitionsvertrag hat sich die Ampelregierung darauf verständigt, den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt in Rheinland-Pfalz zu verbessern. Was bedeutet das in der Praxis?

Ingelheim (dpa/lrs) - 40 Handlungsempfehlungen des Pakts gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen werden am Montag in Ingelheim an die rheinland-pfälzische Landesregierung übergeben. Die Empfehlungen wurden von einer Fachkommission und einem Betroffenenrat gemeinsam mit etwa 180 Beteiligten erarbeitet. Ziel der Empfehlungen ist es, den Schutz vor sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche etwa durch eine wirksame Prävention zu verbessern. An dem Treffen in Ingelheim (ab 11.50 Uhr) nimmt neben Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und Familienministerin Katharina Binz (Grüne) auch die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Claus, teil.