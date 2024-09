Mainz erwischt im Pokal das Top-Los. Auch Kaiserslautern und Elversberg stehen vor großen Herausforderungen.

Dortmund (dpa/lrs) - Hammerlos für den FSV Mainz: Die Rheinhessen treffen in der 2. Runde des DFB-Pokals auf Rekordsieger FC Bayern München. Die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen genießt am 29. oder 30. Oktober immerhin Heimrecht. Das ergab die Auslosung in Dortmund.

Vor schweren Aufgaben stehen auch die Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern und SV Elversberg. Die Roten Teufel, die in der Vorsaison im Finale standen, müssen zum deutschen Vizemeister VfB Stuttgart reisen. Elversberg muss beim Double-Gewinner Bayer Leverkusen antreten. Das Finale steigt am 24. Mai 2025 in Berlin.