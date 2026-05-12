Bauarbeiten auf der Strecke Mainz–Köln/Bonn Flughafen: Bei der Regionalbahn 26 fallen Halte aus, Ersatzbusse übernehmen den Transport. Was Fahrgäste jetzt beachten müssen.

Koblenz (dpa/lrs) - Die Fahrgäste der Regionalbahn 26 zwischen Mainz und Köln/ Bonn Flughafen müssen sich in den kommenden Tagen auf Einschränkungen einstellen. Bei ausgewählten Abfahrten von Mainz Hauptbahnhof und von Bingen Hauptbahnhof komme es von Freitag (15. Mai) bis zum 25. Mai wegen Bauarbeiten zu Halteausfällen und Schienenersatzverkehr mit Bussen, wie Trans Regio Deutsche Regionalbahn mitteilte.

Betroffen sei der Streckenabschnitt Mainz Hauptbahnhof bis Ingelheim beziehungsweise Bingen Hauptbahnhof. Die Ersatzbusse halten an den Zughaltepunkten, auch die Zwischenhalte der Regionalbahn würden mit den Bussen bedient. Aufgrund der intensiven Bautätigkeit der DB InfraGo auf der Strecke der RB 26 müssten die Fahrgäste weiterhin mit Fahrplanänderungen und Verspätungen rechnen.