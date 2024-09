Mit einer Machete wollte er in eine Polizeiwache in Rheinland-Pfalz eindringen und Polizisten töten. Nun sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft.

Linz (dpa) - Der nach einem Angriff auf eine Polizeiwache in Linz in Rheinland-Pfalz festgenommene Mann sitzt wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Eine Richterin am Amtsgericht Koblenz habe einen entsprechenden Haftbefehl erlassen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz mit. Die Ermittler gehen von einem islamistischen Hintergrund aus.

Der 29-Jährige war mit einer Machete und einem Messer bewaffnet auf der Polizeiwache erschienen und kündigte an, dass er Polizisten töten wolle. Spezialkräfte der Polizei konnten ihn in der Sicherheitsschleuse überwältigen und festnehmen. Beamte wurden bei dem Angriff nicht verletzt.

