Die Landeszentrale für politische Bildung ist nach eigenen Angaben Opfer eines Hackerangriffs geworden. Vermutlich ist die Attacke nicht neu.

Die staatliche Einrichtung mit Sitz in Mainz teilte am Freitag mit, dass ihre eigenen Webseiten und die ihrer Gedenkstätten in Osthofen ( Kreis Alzey-Worms) und Hinzert ( Kreis Trier-Saarburg) nach einem Cyberangriff von einem IT-Dienstleister isoliert und vom Netz genommen worden seien. Eine Sprecherin der Landeszentrale (LpB) sagte auf Anfrage der Redaktion, der Angriff sei wohl schon am Montag erfolgt. Daraufhin seien zunächst alle datenschutzrechtlichen Pflichten abgearbeitet worden. Nähere Angaben könne man nicht machen, weil die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz die Ermittlungen übernommen habe.

Nur so viel: Die Landeszentrale (LpB) lässt gerade prüfen, ob Daten von Abonnenten und Kunden abgeflossen sein könnten. Der Landesdatenschutz und die Polizei sind informiert. Man sei dabei, den Vorfall vollständig aufzuklären, potenzielle Auswirkungen zu begrenzen und Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken.

Viele „unliebsame“ Themen

Aufgabe der dem Wissenschaftsministerium zugeordneten Landeszentrale ist es, die Demokratie und den europäischen Gedanken zu stärken, über Extremismus, Friedens- und Sicherheitspolitik und das Thema Migration zu informieren sowie Landeskunde und Landesgeschichte zu vermitteln. Sie tut dies mit Ausstellungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen. Sie verleiht auch das Siegel „Schule gegen Rassismus“.

Zur LpB gehören auch die Gedenkstätten KZ Osthofen und Hinzert, in denen über den Nationalsozialismus in Rheinland-Pfalz informiert wird. In Osthofen befindet sich auch das NS-Dokumentationszentrum des Landes. Am 13. Juni ist dort eine Tagung zu aktuellen Forschungen zu dem KZ, nationalsozialistischer Verfolgung und Gewalt sowie Mechanismen der Ausgrenzung und Entrechtung geplant. Dabei werden auch Lebenswege von ehemaligen Häftlingen beleuchtet.

„RLP-Netz nicht betroffen“

Nach Angaben des Büros des Landesbeauftragten für den Datenschutz ist die Datenpannenmeldung der LpB rasch eingegangen; zu Umfang und insbesondere Verursacher des Hackerangriffs seien noch keine Aussagen möglich. Noch stehe auch nicht fest, ob überhaupt Daten abgeflossen seien.

Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz, die sich mit ihrer Landeszentralstelle Cybercrime um derartige Vorgänge kümmert, sagte auf Anfrage, der Cyberangriff könne sich bereits am vergangenen Wochenende zwischen Freitag und Montag ereignet haben. Aufgefallen sei er am Montag, als der IT-Dienstleiter der LpB bei Updates Unregelmäßigkeiten festgestellt habe. Spezialisten des Landeskriminalamtes hätten die Ermittlungen aufgenommen. Er betonte, dass nicht das sogenannte RLP-Netz betroffen sei, das Datennetz des Landes.

Spezialisten am Werk

Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ist immer dann mit im Boot, wenn es sich um Ermittlungsverfahren von besonderer Bedeutung handelt. Davon müsse man bei einer Landeszentrale wohl ausgehen, so der Sprecher. Außerdem schaltet sie sich ein, wenn Ermittlungen besonders schwierig sind oder technisches Neuland betreten wird, es sich um einen Fall von internationaler, bandenmäßiger oder organisierte Kriminalität handelt oder die Vorgänge eine besondere Öffentlichkeitswirkung entfalten.

Solange die Webseiten offline sind, informiert die Landeszentrale auf ihren Social-Media-Kanälen bei Facebook und Instagram. Anmeldungen zu Veranstaltungen sind per E-Mail an anmeldung@lpb.rlp.de, für die Gedenkstätte KZ Osthofen an info@ns-dokuzentrum-rlp.de und für die Gedenkstätte Hinzert an info@gedenkstaette-hinzert.lpb.rlp.de möglich. Bestellungen von Büchern oder Broschüren können vorerst nicht bearbeitet werden.