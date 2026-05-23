Eine deutschlandweit von vielen Fotografen genutzte Fotoplattform ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Auch in der Pfalz gibt es Betroffene.

„Verkaufe Fotos einfacher als je zuvor“: Mit diesem Slogan wirbt die Plattform Portraitbox auf ihrer Internetseite. Fotografen laden dort gegen eine monatliche Gebühr Bilder in eine Galerie und schicken den Link dann ihren Kunden. Die wiederum können die Fotos bestellen und bekommen sie von einem Partnerlabor nach Hause geschickt. Genutzt wird die Plattform auch von Fotografen, die in Schulen und Kindergärten fotografieren.

Genau solche Bilder auch von Kindern sind offenbar nun Cyberkriminellen in die Hände gefallen. Nachdem Portraitbox Anfang der vergangenen Woche zunächst von technischen Problemen gesprochen hatte und die Seite nicht erreichbar war, erhielten Fotografen am 20. Mai eine Mail mit besorgniserregendem Inhalt.

Fotografen müssen Kunden informieren

Fotos, Mailadressen und Lieferanschriften seien bei einem Hackerangriff gestohlen worden. Die Fotografen müssten binnen 72 Stunden den Datenschutzbeauftragten des jeweiligen Bundeslandes sowie betroffene Kunden informieren. Allein in der Pfalz gingen laut SWR bis Freitag von mehr als zehn Fotografen Meldungen ein.

„Das war ein großer Schock“, sagt eine Pfälzer Fotografin der RHEINPFALZ. Man wisse gar nicht, wie man den Eltern gegenübertreten solle. Sie selbst habe glücklicherweise seit längerer Zeit keine Galerien auf der Plattform gehabt, kenne aber Kollegen, die Portraitbox intensiv genutzt hätten. Sie alle müssen ihren Kunden jetzt mitteilen, dass von ihnen sehr persönliche Bilder gestohlen wurden, die unter Umständen im Darknet auftauchen könnten. Und das, obwohl sie selbst nichts für den Datendiebstahl können.