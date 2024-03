Der Vorfall ereignete sich vor dem Hauptbahnhof. Die Täter konnten fliehen.

Frankenthal (dpa/lrs) - Am Bahnhof Frankenthal ist ein 22-jähriger Mann Opfer eines Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatten Zeugen am Mittwochabend dort eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet. Der 22-Jährige wurde den Angaben zufolge von einer dreiköpfigen Gruppe angesprochen. Eine Person aus dieser Gruppe habe ihn dann unvermittelt mit einer Flasche an den Kopf geschlagen, sodass er zu Boden stürzte. Dort sei er von einem weiteren Täter getreten und geschlagen worden. Während er am Boden lag, habe ihm eine Frau das Handy aus der Jackentasche gezogen. Die Fahndung führte nicht zur Feststellung der Täter, wie die Beamten berichteten.