Der fünfte Arbeitskampf der Gewerkschaft GDL trifft erneut Millionen Fahrgäste - und die Wirtschaft. Firmen stellen sich auf den Ausstand ein, so gut es geht.

Ludwigshafen/Wörth (dpa/lrs) - Die beiden größten Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz haben sich nach eigenen Angaben auf den aktuellen Lokführerstreik bei der Deutschen Bahn eingestellt. «Wie bei vorherigen Streiks haben wir relevante Maßnahmen für unsere Bahntransporte vorbereitet und justieren diese bedarfsgerecht nach», teilte eine BASF-Sprecherin am Donnerstag in Ludwigshafen mit.

So würden etwa auf den Hauptachsen zwischen den großen BASF-Produktionsstandorten in Europa täglich komplette Züge verkehren. «Die Bahntransporte werden von verschiedenen Unternehmen erbracht. Die Konzepte sind so gestaltet, dass sie weitestgehend auch bei Streik betrieben werden oder kurzfristig alternative Eisenbahnverkehrsunternehmen eingesetzt werden können», sagte die Sprecherin.

Im Nahverkehr setze der Chemiekonzern eigene Unternehmen ein. «Zum Beispiel Ludwigshafen: Hier priorisieren wir Bahntransporte, setzen bei Bedarf eigene Lokführer ein und sind mit unseren Containerlagern so aufgestellt, Verzögerungen weitgehend auffangen zu können.» Mit den Maßnahmen sei BASF in der Lage, die Folgen des Streiks abzumildern und den Standort sowie die Kunden mit wichtigen Rohstoffen und Produkten zu versorgen.

Auch das große Daimler-Truck-AG-Lastwagen-Werk in Wörth teilte mit, es spüre aktuell keine Auswirkungen des Streiks auf die Produktion. «Wir nutzen verschiedene Transportwege für die Logistik unserer Werke und greifen hierzu auf Straße, Wasser und Schiene zurück», teilte ein Sprecher mit. Mit rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Werk an der Landesgrenze zu Baden-Württemberg zweitgrößter Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz.

Bis 13.00 Uhr am (morgigen) Freitag soll der Ausstand offiziell dauern. Betroffen ist der Personen- und der Güterverkehr.