259 Personen und 94 Fahrzeuge kontrolliert: Die Polizei zieht nach dem Sicherheitstag in der Westpfalz Bilanz und berichtet von sichergestellten Drogen und mehreren Strafverfahren.

Westpfalz (dpa/lrs) - Die Polizei in der Westpfalz hat im Rahmen eines landesweiten Sicherheitstags unter anderem 20 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Bei der Aktion in Zusammenarbeit mit dem Zoll, der Bundespolizei, der Struktur- und Genehmigungsbehörde und den Ordnungsbehörden ging es insbesondere um die Bekämpfung von Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität sowie von Verkehrsdelikten, wie die Polizei mitteilte.

Am Mittwoch sei dabei auf der Bundesstraße 10 in der Südwestpfalz vor allem der Personen- und Güterverkehr in den Fokus genommen worden. Dabei sei ein 28 Jahre alter Autofahrer entdeckt worden, der mutmaßlich unter Einfluss von Kokain gestanden habe und ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen sei. Außerdem stellte die Polizei nach eigenen Angaben die 20 Kilogramm Marihuana aus dem Auto des Mannes sicher. Die Ermittlungen gegen den 28-Jährigen dauern an.

Insgesamt seien 13 Strafverfahren eingeleitet worden - unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. In 25 Fällen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingleitet, wie die Polizei mitteilte. 259 Personen und 94 Fahrzeuge seien kontrolliert worden. Dabei seien Cannabis, Lachgas, illegale Vapes und verschreibungspflichtige Medikamente sichergestellt worden.