In einer Kunststoff-Recyclingfirma ist ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich noch bis in den Abend andauern.

Ochtendung (dpa/lrs) - In einer Recyclingfirma für Kunststoff im Kreis Mayen-Koblenz brennt es. Feuerwehr und Polizei sind aktuell mit 65 Einsatzkräften vor Ort in Ochtendung, wie die Polizei mitteilte.

Demnach sei die Feuerwehr am Vormittag gegen 11 Uhr alarmiert worden. Auf dem Gelände der Firma hatte sich nach Angaben der Polizei Kunststoffmüll entzündet. Zwischenzeitlich sei eine starke Rauchentwicklung im Umkreis sichtbar gewesen. Durch die Löscharbeiten der Feuerwehr sei ein Übergreifen der Flammen auf Gebäudeteile verhindert worden. Die Löscharbeiten dauern voraussichtlich noch bis abends an, teilte die Polizei am Mittag mit. Verletzt worden sei bei dem Brand niemand. Die Brandursache ist bislang unklar.