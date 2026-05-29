Feueralarm bei einer Recyclingfirma: Schrott und Abfall stehen in Flammen, der Schaden ist hoch. Eine Videoaufzeichnung hilft den Brandermittlern.

Worms (dpa/lrs) - Ein Feuer hat auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens in Worms einen Schaden in hoher fünfstelliger Höhe verursacht. Am Donnerstagabend gerieten dort Schrott und Abfallmaterialien in Brand, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits größere Mengen der Materialien in Flammen. Dichter Rauch war zeitweise über der Stadt zu sehen. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude. Es gab keine Verletzten. Das Firmengelände ist videoüberwacht. Laut Polizei zeigen die Aufzeichnungen, dass sich das Brandgut ohne menschliches Zutun entzündet hat.