Nach dem Hofbrand im Saarland retten Tierschützer jetzt die überlebenden Hennen. Wer ihnen ein neues Zuhause geben will, kann sich schon bewerben – die Aktion läuft noch.

Rehlingen-Siersburg (dpa) - Nach einem Feuer auf einem Geflügelhof im saarländischen Rehlingen-Siersburg läuft eine Rettungsaktion für die noch lebenden Hühner. Seit Donnerstagabend sammelt der Verein «Rettet das Huhn» etwa 2.000 Hennen ein. Sie bringen die Tiere in ein vorbereitetes Scheunengebäude, bestätigte ein Sprecher des Umweltministeriums. Diese Umsiedlung wird noch einige Tage dauern. Anschließend plant der Verein, die Hühner weiterzuvermitteln. Termine für die Übergaben stünden bisher nicht fest, heißt es auf der Homepage des Vereins. Dort können sich Interessenten aber bereits bewerben.

Bei dem Brand am Montag verendeten mehrere Tausend Hühner. Wie die Polizei mitteilte, entstand nach ersten Ermittlungen ein Schaden von rund einer Million Euro. Auf dem Hof seien etwa 7.000 Hühner untergebracht gewesen, von denen ein großer Teil den Flammen zum Opfer gefallen sei, hieß es. Die genaue Zahl der toten Tiere war nach den Worten eines Polizeisprechers zunächst unklar.

Der Brand war in den frühen Morgenstunden im Ortsteil Hemmersdorf gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen die Stallungen den Angaben zufolge in Vollbrand. Die Feuerwehr brachte die Flammen nach mehreren Stunden unter Kontrolle, wie die Polizei in Saarlouis mitteilte. Wie es zu dem Brand kam, sei noch ungeklärt.