Regenschirm dabei? Der könnte am Donnerstag nützlich werden. Und die Winterjacke könnte man eventuell auch noch mal herausholen.

Mainz/ Saarbrücken (dpa/lrs) - Am Donnerstag wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland eher ungemütlich. Es seien Regen- und Schneeschauer sowie einzelne Graupelgewitter möglich, schreibt der Deutsche Wetterdienst. Die Temperaturen liegen höchstens zwischen 6 und 10 Grad.

In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen laut der Vorhersage auf 0 bis minus 3 Grad. Am Freitag könne es freundlicher werden: Der Himmel sei heiter bis wolkig, es bleibe trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 12 Grad.