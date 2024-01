Die Landtagsfraktion der Grünen befasst sich mit der Entwicklung der Dorfzentren zu attraktiven Wohn-, Arbeits- und Begegnungsorten auf dem Land.

«Wir Grüne wollen unsere Dorfkerne in Rheinland-Pfalz zu lebendigen Treffpunkten für alle und zu modernen Orten für Wohnen und Arbeiten neu ausrichten», heißt es in einem am Freitag in Mainz verbreiteten Positionspapier. Dabei sollten die örtlichen Vereine und kreative Ideen vor Ort mit einbezogen und Umbau statt Neubauten forciert werden.

Klimaschutz und -anpassung müssten fest in die Dorfentwicklung integriert werden. Die kleinteilige kommunale Struktur mit rund 2000 Gemeinde sei «eine Herausforderung und spannende Aufgabe zugleich», heißt es in dem Papier. «Wir haben nicht nur die Städte im Blick», betonte Fraktionschefin Pia Schellhammer.