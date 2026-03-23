Von der Landesregierung geht es für die Grünen nun in die Opposition. Was die Partei dazu sagt und wie es personell weitergeht.

„Ich hoffe, Ihr seid alle einigermaßen wach und nicht zu verkatert“, sagt Katrin Eder zum Auftakt der Grünen-Fraktionssitzung am Dienstagmittag in Mainz – und erntet manche Lacher. Sie war Spitzenkandidatin ihrer Partei zur Landtagswahl. Die Grünen haben am Sonntag 7,9 Prozent der Stimmen geholt und damit 1,4 Punkte weniger als fünf Jahre zuvor. Aber, betont Eder: Die Grünen bleiben weiter mit zehn Abgeordneten im Landtag vertreten. „Wer hätte das gedacht, als das Horse Race begann?“, fragt sie in die Runde.

Zehn Mandate verteidigt

Mit Horse Race meint Eder das Kopf-an-Kopf-Rennen von SPD und CDU, namentlich von deren Spitzenkandidaten Alexander Schweitzer und Gordon Schnieder. Seit der Wahl in Baden-Württemberg zwei Wochen zuvor hatten die Grünen hierzulande Sorge, dass es ihnen so ergehen könnte wie der SPD im Nachbarland – dass sie auf Kosten eines zugespitzten Zweikampfs als kleinere Kraft im Land unter die Räder geraten. Die SPD ist in Baden-Württemberg im Zweikampf zwischen den Grünen und der CDU auf 5,5 Prozent geschrumpt. „Baden-Württemberg war eine riesen Hypothek“, sagt denn auch Eder.

In Rheinland-Pfalz werden die Grünen nun offenbar aus der Regierung ausscheiden, der sie 15 Jahre angehörten. Die Kräfteverhältnisse lassen keine andere Option als eine Koalition zwischen dem Wahlgewinner CDU und der zweitplatzierten SPD, wenn eine Zusammenarbeit mit der AfD vermieden werden soll.

Mit Schnaps und Schokoladeneis

Noch-Umweltministerin Eder schwörte ihre Fraktion auf gute Oppositionsarbeit ein. „Opposition ist nicht Mist“, sagt sie unter Beifall und bezieht sich damit auf einen berühmten Satz, den 2004 der damalige SPD-Parteichef und Fraktionsvorsitzende im Bundestag Franz Müntefering geprägt hat. „Opposition ist der Markenkern der Demokratie“, hält Eder dagegen. Die Grünen seien die einzige progressive und demokratische Kraft in der Opposition im nächsten Landtag.

„Wir werden viel Schnaps brauchen, um die Plenardebatten auszuhalten“, sagt sie, „oder viel Schokoladeneis.“ Gerade beim Klimaschutz sei es Aufgabe der Grünen, die Regierung vor sich herzutreiben und eine Rolle rückwärts zu verhindern. Die Fraktion solle aber auch eine konstruktive Kraft in der Opposition sein.

Über Personal wird noch entschieden

Wer bei den Grünen künftig welche Rolle spielen wird – dazu wollten sich die Grünen-Spitzen und -Abgeordneten am Montag nicht äußern. Zumindest noch nicht. Aber Eder kündigte an: „Wir werden am Mittwoch loslegen, in der Fraktionssitzung Personalentscheidungen zu treffen.“