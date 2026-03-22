Die CDU und Gordon Schnieder wollen Rheinland-Pfalz regieren. Das sieht der Spitzenkandidat als Wählerwille.

Berlin (dpa) - CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder sieht einen Wechsel in der Regierung als Wählerwille an. «Ich glaube, dass auch den Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokratie klar ist, warum sie heute auch rund acht Prozent verloren haben und warum sie nicht mehr an der Spitze stehen», sagte er am Abend der Landtagswahl.

Da könne es nur einen Wechsel geben. «Ansonsten würden wir uns vollkommen unglaubwürdig machen, das ist nicht der Wählerauftrag», sagte Schnieder. «Der Wählerauftrag ist: Stellt dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße. Und das müssen wir jetzt tun.»