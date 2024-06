Die Kinder und Jugendlichen leiden vor allem unter Übelkeit. Nach Auskunft der behandelnden Klinik besteht keine Lebensgefahr.

Idar-Oberstein (dpa/lrs) - 15 Kinder und Jugendliche einer Realschule in Idar-Oberstein sind am Donnerstag mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Schüler im Alter zwischen 10 und 15 Jahren hatten offenbar Samen der giftigen Goldregenpflanze in den Mund genommen beziehungsweise geschluckt, wie ein Pressesprecher des Klinikums Idar-Oberstein am Donnerstagabend bestätigte. Sie hätten insbesondere unter Übelkeit gelitten. Akute Lebensgefahr bestehe nicht.

Die 15 Betroffenen wurden den Angaben zufolge zunächst intensivmedizinisch überwacht. Sechs der Kinder und Jugendlichen waren dem Sprecher zufolge am Abend bereits wieder auf die Normalstation verlegt worden. Zuvor hatte der Südwestrundfunk (SWR) berichtet.