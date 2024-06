Ein Gleitschirmflug nimmt im Norden von Rheinland-Pfalz ein abruptes Ende in einem Baum. Der Pilot hat aber Glück im Unglück.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa) - Höhenretter der Feuerwehr Koblenz haben bei Dernau im Landkreis Ahrweiler einen abgestürzten Gleitschirmflieger aus einem Baum befreit. Der 54-jährige Pilot sei unverletzt geblieben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Rettungskräfte waren am Nachmittag alarmiert worden. Die Bergungsaktion in einem Waldgebiet habe sich sehr aufwendig gestaltet, hieß es.

