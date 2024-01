Wittlich/Trier (dpa/lrs) - Plötzlich auftretende Eisglätte hat auf der Autobahn 1 zu Unfällen mit insgesamt fünf Leichtverletzten geführt. Zunächst sei es am Samstagmorgen nahe Wittlich (Kreis Bernkastel-Wittlich) zu zwei Unfällen gekommen, teilte die Polizei in Trier mit. Daraufhin sei die Fahrbahn in Richtung Trier zwischen den Anschlussstellen Wittlich-Mitte und Hasborn gesperrt worden. Der Verkehr sei vor der Anschlussstelle Hasborn von der Autobahn abgeleitet worden. Dort kam es laut Polizei in einem Stau zu einem weiteren Unfall. Insgesamt waren den Angaben zufolge fünf Fahrzeuge in die Unfälle verwickelt.

