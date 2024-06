Der 1. FC Kaiserslautern geht mit einem neuen Sponsor auf der Trikotbrust in die kommende Saison. Eine andere Zusammenarbeit endet hingegen nach mehr als 70 Jahren.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Der Glücksspielanbieter Löwen Entertainment mit seiner Marke «Novoline» ist neuer Hauptsponsor des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Der Sponsoringvertrag mit dem Unternehmen aus Bingen am Rhein läuft mindestens bis 2027, wie der FCK am Freitag mitteilte. In der gerade abgelaufenen Saison war das Unternehmen schon Exklusivpartner der Pfälzer.

Das Engagement ermögliche dem Club auch künftig finanzielle Stabilität, sagte Lauterns Geschäftsführer Thomas Hengen. Der Glücksspielanbieter löst als Trikotsponsor die Dr. Theiss Naturwaren GmbH mit ihrer Marke «Allgäuer Latschenkiefer» ab, die den Roten Teufeln den Angaben zufolge aber als Exklusivpartner erhalten bleibt.

Als Reaktion auf den neuen Hauptsponsor beenden hingegen das Unternehmen Lotto Rheinland-Pfalz und der FCK nach mehr als 70 Jahren ihre Zusammenarbeit. Man komme der «Bitte des Vereins um vorzeitige Auflösung» des Vertrags nach, sagte Geschäftsführer Jürgen Häfner.

