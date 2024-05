Schauer, Gewitter, Starkregen: Lokal kann es ungemütlich werden in Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sieht Gewitter und Starkregen mit 25 Litern pro Quadratmeter auf Rheinland-Pfalz und das Saarland zukommen. Schon am Dienstagnachmittag könnte das von der Eifel bis zum Saarland der Fall sein, wie der DWD berichtete. Auch Hagel sowie stürmische Böen bis zu 70 Kilometer pro Stunde seien möglich.

Am Mittwoch wird es der Vorhersage zufolge wechselnd bis stark bewölkt. Von Nordosten zieht schauerartiger Regen auf, teils in Form von Gewittern mit Starkregen. Die Temperaturen liegen mit 17 bis 22 Grad etwas unter dem Dienstag. In der Nacht zum Donnerstag erwartet der DWD teils gewittriger Regen, örtlich auch Starkregen. Am Donnerstag und Freitag geht es weiter mit Schauern oder lokalen Gewittern mit Starkregen.

DWD