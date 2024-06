Bei schwülheißen Temperaturen können sich einzelne Gewitter bilden, die örtlich auch heftig ausfallen. Eingangs der Nacht beruhigt sich das Wetter wieder.

Offenbach (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz muss am Donnerstagabend vereinzelt mit Gewittern und Starkregen gerechnet werden. Dabei seien in einer kurzen Zeit und örtlich begrenzt auch Hagel, stürmische Böen bis 70 Kilometer pro Stunde sowie heftiger Starkregen mit Mengen von bis 40 Liter pro Quadratmeter möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Mit der Nacht zum Freitag lasse die Gewitterneigung in Rheinland-Pfalz dann nach.