In Ludwigshafen stirbt am Mittwoch ein Mann, die Ermittler vermuten ein Verbrechen. Der festgenommene Tatverdächtige wurde am Freitag dem Haftrichter vorgeführt.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Ludwigshafen ist gegen den festgenommenen Tatverdächtigen am Freitag Haftbefehl erlassen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilten, steht der 25-Jährige laut Haftrichter im Verdacht des Totschlags. Ein 46-Jähriger war am Mittwochmittag tot in der Nähe der Dreifaltigkeitskirche gefunden worden. Die Polizei vermutet ein Gewaltverbrechen infolge eines Streits.

