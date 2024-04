Die Sportminister wollen das Dauerthema Pyro und Gewalt in Fußball-Stadien angehen und nehmen DFB und DFL in die Pflicht. Nach der EM gibt es ein Spitzengespräch der Politik mit den Verbänden.

Saarbrücken (dpa) - Die für den Sport zuständigen Innenminister der Länder wollen Fanrandale und verbotene Pyrotechnik in den Stadien nicht länger hinnehmen. Nach der Fußball-Europameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli) soll es ein Spitzengespräch mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der Deutschen Fußball Liga (DFL) geben. Dies kündigte der bayrische Innenminister Joachim Hermann als Vorsitzender der Sportministerkonferenz am Donnerstag in Saarbrücken an. «Wir sind klar der Auffassung, dass die bestehenden, durchaus anerkennenswerten Präventionsansätze des DFB, der DFL und der Vereine nicht ausreichen», sagte der CSU-Politiker.

Hermann betonte, dass es sich bei den Gewalttätern nur um eine ganz kleine Minderheit der Stadionbesucher handle, sagte aber auch: «DFL und DFB sollten Spielabbrüche, Punktabzüge oder Ausschlüsse von Fans verstärkt als Konsequenz bei Pyrovorfällen oder gravierenden Vorgängen prüfen.» Zudem müssten alle Sanktionsmöglichkeiten vollständig ausgeschöpft werden und sich Vereine und Verbände noch klarer gegen Gewalt positionieren.

«Dazu gehören auch bauliche und technische Maßnahmen in den Stadien, die zu mehr Sicherheit beitragen könne», so Hermann weiter und sprach sich für mehr Stadionverbote aus: «Es sind immer wieder die gleichen, die negativ auffallen.» Zuletzt hatte Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) den Druck auf die Profivereine noch einmal erhöht. Leere Fankurven bei Hochsicherheitsspielen seien für sie eine denkbare Option.

«Das Gespräch sollten die beiden Verbände sehr ernst nehmen», sagte Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) in Saarbrücken mit Blick auf das angekündigte Spitzengespräch. Hermann verwies auf verletzte Ordner zuletzt beim Zweitliga-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96: «Fast jedes Wochenende kommt es zu Auseinandersetzungen und Gewalt.» Auch sei die Arbeitsbelastung der Polizei durch die Einsätze an jedem Wochenende viel zu hoch.

Für Hamburgs Sportsenator Andy Grote (SPD) ist das Ausmaß an Aggressivität «gesellschaftlich nicht hinnehmbar - ebenso der Umstand, dass Profifußball in Deutschland nur unter massivem Polizeieinsatz überhaupt stattfinden kann.»

