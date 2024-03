Pflegefachkräfte, Altenpfleger oder Ärzte: Wegen psychischer Erkrankungen hat es 2023 vor allem im Gesundheitssektor viele Ausfalltage gegeben. Das hat Gründe.

Mainz (dpa/lrs) - Vor allem Beschäftigte im Gesundheitswesen sind in Rheinland-Pfalz häufig von psychischen Erkrankungen betroffen. Dies geht aus einer Studie für das Jahr 2023 der Krankenkasse DAK-Gesundheit hervor. Psychische Erkrankungen führten laut einer Auswertung unter den Versicherten zu 452 Fehltagen pro 100 Beschäftigten im Gesundheitswesen. Die Branche lag damit 37 Prozent über dem Durchschnitt. Auf Platz zwei folgt die öffentliche Verwaltung, auf Platz drei das Transport- und Kurierwesen und die Warenlagerei.

Insgesamt lagen die Fehlzeiten aufgrund von Depressionen, Ängsten oder Anpassungsstörungen in Rheinland-Pfalz auf dem hohen Niveau des Vorjahres, wie aus dem DAK-Report hervorgeht. «Positiv ist, dass der stetige und starke Anstieg psychischer Erkrankungen in Rheinland-Pfalz erstmals ausgebremst ist», sagte der Leiter der DAK-Landesvertretung, Rainer Lange. Die Analyse zeige, dass vor allem Beschäftigte in Branchen mit großer Personalnot mit psychischen Problemen zu kämpfen hätten.

Laut Studie dauerte unter allen Beschäftigten eine Krankschreibung wegen psychischer Erkrankungen im Durchschnitt 33,9 Tage und führte zu 330 Fehltagen pro 100 Angestellten. Psychische Erkrankungen lagen damit 2023 auf Platz drei der Erkrankungsgruppen, die die meisten Fehltage im Job verursachen. Häufigste Ursache seien nach wie vor Depressionen (123 Fehltage), gefolgt von hoher Belastung und Anpassungsstörungen (93 Fehltage). Insgesamt liege Rheinland-Pfalz bei psychisch bedingten Fehlzeiten fast genau auf Bundesniveau, mit zwei Prozent mehr Fehltagen im Vergleich.

Für die Analyse hat das Berliner IGES Institut die Daten von 149.000 DAK-versicherten Beschäftigten in Rheinland-Pfalz ausgewertet. Bei der Krankenkasse sind landesweit rund 335.000 Menschen versichert.