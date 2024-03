Olympia in Paris ist der große Traum der Hindernisläuferin. Dafür investiert sie viel. Die Familie unterstützt sie dabei, wo sie kann.

Frankfurt/Main (dpa) - Die Olympischen Spiele in Paris sind der große Traum der jungen Mama Gesa Krause. Dafür investiert sie viel, nimmt auch Entbehrungen in Kauf. «Die Motivation dafür kommt tief aus meinem Inneren. Ich will unbedingt zum vierten Mal dabei sein. Das treibt mich an», sagte die 3000-Meter-Hindernisläuferin im Team-D-Podcast «ROADTOPARIS». Es sei einfach ihr Wunsch, noch einmal über sich hinauszuwachsen und etwas Großes zu zeigen. «Ich will es zumindest probieren. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt», sagte sie.

Ende April 2023 kam ihre Tochter auf die Welt. Bereits kurz nach der Geburt habe Krause ihrem Partner gesagt, dass sie nach Paris möchte. «Ich wollte nach meiner Schwangerschaft ein Statement setzen und zeigen, dass es nicht vorbei ist. Ich habe das Gefühl, dass noch irgendwas in mir steckt. Ich möchte es noch einmal herauskitzeln», sagte die 31 Jahre alte Hessin, die für den Verein Silvesterlauf Trier startet. Schließlich hätten die Rückkehr in den Leistungssport auch andere Mütter bereits geschafft. Es sei machbar, aber eine Willensfrage. «Das System ist nicht gemacht für Mamas, es gehört Eigeninitiative dazu», sagte die Leichtathletin.

Verheißungsvoller Jahresauftakt

Die deutschen Hallenmeisterschaften Ende Februar waren ein Meilenstein auf dem Weg nach Paris. Krause gewann über 1500 und 3000 Meter. Nun muss sie noch die Olympia-Norm von 9:23 Minuten knacken und unter den besten drei Läuferinnen in Deutschland sein. Höhepunkte vor den Spielen sind Anfang Juni die Europameisterschaften in Rom sowie die deutschen Meisterschaften in Braunschweig am Ende des gleichen Monats.

Wenn Krause sich für Olympia qualifiziert, hat sie große Ziele. «Ich stand dreimal im Endlauf. Wenn ich dort bin, möchte ich auch ins Finale laufen und dort so weit wie möglich nach vorn kommen», sagte die zweifache WM-Bronzemedaillengewinnerin. Bestzeit wäre ein Traum, eine Medaille ein ganz großer Traum. «Soweit möchte ich mich aber gar nicht aus dem Fenster lehnen. Jetzt gilt es erst einmal, hinzukommen», sagte Krause.

