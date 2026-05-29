Wer eine Küche kauft, muss wissen, welche Elektrogeräte dabei sind und wie viel diese kosten. Ansonsten ist der Kaufvertrag nicht wirksam, sagt das Landgericht Frankenthal.

Das Landgericht Frankenthal veröffentlicht regelmäßig eine „Entscheidung des Monats“. Es sind meist Fälle aus dem Alltag, die auch für jene Menschen gut nachfühlbar sind, die noch nie ein Gerichtsgebäude betreten haben. Der Fall, den Richterin und Pressesprecherin Johanna Rosbach für den Mai ausgewählt hat, dürfte für all jene interessant sein, die schon einmal ein Möbelhaus betreten haben. Denn er betrifft die Frage, wann ein Kaufvertrag für eine Einbauküche, der in einem Möbelhaus geschlossen worden ist, wirksam ist. Und die hat das Landgericht jetzt so beantwortet: „Wirksam ist die Bestellung nur, wenn auf beiden Seiten Klarheit über die wichtigsten Bestandteile der Küche besteht. Bleiben Zweifel, was im Einzelnen gekauft wurde und ist zudem der genaue Preis nicht festgelegt, ist der Vertrag trotz Unterschrift nicht wirksam zustande gekommen.“

Möbelhaus will Schadensersatz

Geklagt hatte ein Möbelhaus, das von einer Frau aus Neustadt Schadensersatz wollte, weil sie die bestellte Küche dann doch nicht wollte. Die Frau hatte laut Gericht bei Aktionstagen mehrere Dokumente unterschrieben, darunter auch einen „Kaufvertrag über den Erwerb einer Einbauküche“. Später lehnte sie jedoch die Lieferung und die Bezahlung der Küche ab und begründete das damit, dass sie sich bei der Verkaufsveranstaltung überrumpelt gefühlt habe. Das Möbelhaus verlangte ein Viertel des Bestellpreises von mehr als 12.000 Euro als Schadensersatz.

Das Amtsgericht Neustadt hatte der Kundin Recht gegeben und die Klage des Möbelhauses in erster Instanz abgewiesen. Dem hat sich das Landgericht angeschlossen, die Entscheidung des Amtsgerichts ist damit rechtskräftig. Dem Möbelhaus stehe kein Schadensersatz zu, weil ein wirksamer Vertrag nicht zustande gekommen sei, urteilten die Richter. Grund: Über wesentliche Bestandteile der Küche hätten sich Kundin und Möbelhaus nicht geeinigt – zum Beispiel über die Frage, welche Elektrogeräte genau mitgekauft wurden. „Die Bezeichnung ,Miele-Set’ oder der Verweis auf Sonderpreislisten ist dafür nicht ausreichend, sondern viel zu ungenau“, sagt Juristin Rosbach. Das Gericht sagt zwar, es müsse nicht jedes einzelne Teil der Küche bezeichnet werden. Der Vertrag müsse den Inhalt aber zumindest in den wesentlichen Punkten festlegen und dürfe keine erheblichen Lücken aufweisen.

Wichtig ist zu betonen: Das Gericht hat darüber entschieden, ob überhaupt ein gültiger Kaufvertrag geschlossen worden ist – und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass dies nicht der Fall gewesen ist. Die Frage des Widerrufs hat für die Frankenthaler Richter keine Rolle gespielt.

Besonderheit beim Möbelkauf

Trotzdem sei noch ein Blick auf eine Besonderheit beim Küchenkauf im Möbelhaus geworfen: Kaufverträge, die in einem Möbelhaus unterschrieben wurden, kann man nicht widerrufen. Denn im Bürgerlichen Gesetzbuch steht, dass bei Waren, die „auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind“ kein Widerrufsrecht besteht. Das gilt selbst dann, wenn der Möbelhändler mit der Herstellung der Küche noch gar nicht begonnen hat, wie der Europäische Gerichtshof klargestellt hat.

Da man wahrscheinlich nicht jeden Tag eine Küche kauft, noch folgender Hinweis für den Alltag: Ein Vertrag, der im Internet, an der Haustür oder per Telefon abgeschlossen worden ist, kann innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden.