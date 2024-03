Im Saarland setzen viele Familien bei der Wahl der weiterführenden Schule auf die Gemeinschaftsschulen. Laut den vorläufigen Anmeldezahlen sind auch die Ganztagsangebote beliebt.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Anmeldezahlen nach der vierten Klasse für Gemeinschaftsschulen sind im Saarland für das kommende Schuljahr weitestgehend konstant. Dies geht aus den am Mittwoch vom Ministerium für Bildung und Kultur veröffentlichten vorläufigen Anmeldezahlen für das Schuljahr 2024/2025 hervor. «Die vorläufigen Anmeldezahlen zeigen, dass die Gemeinschaftsschulen im Saarland für Schülerinnen und Schüler und ihre Familien weiterhin sehr attraktiv sind», so die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot.

Voraussichtlich 4356 Schülerinnen und Schüler würden in den Gemeinschaftsschulen neu aufgenommen. In der Statistik zählen dazu auch private Realschulen und das Schengen-Lyzeum. 3508 Schülerinnen und Schüler hätten sich dagegen an Gymnasien, inklusive der Europäischen Schule Saarland, angemeldet.

Die durchschnittliche Größe der 5. Klassen steige bei den Gymnasien auf 26,2 (Vorjahr 25,7) Schülerinnen und Schüler. Bei Gemeinschaftsschulen liege die Klassengröße im kommenden Schuljahr vermutlich bei 22,1 (Vorjahr 22,4). Weiterhin beliebt bleibt laut Angaben des Ministeriums zudem das Ganztagsangebot. Wie bereits im Vorjahr würden 30,4 Prozent der an Gemeinschaftsschulen angemeldeten Schülerinnen und Schülern Ganztagsschulunterricht nehmen. Gymnasien bieten im Saarland bisher nur vereinzelt ein Ganztagsangebot an.