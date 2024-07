Gleich an zwei Orten in Rheinland-Pfalz sprengen Kriminelle in der Nacht Geldautomaten. Die Polizei sucht in beiden Fällen nach den unbekannten Tätern.

Freckenfeld/Hillesheim (dpa/lrs) - Unbekannte Täter haben in den frühen Morgenstunden an zwei Orten in Rheinland-Pfalz Geldautomaten gesprengt. Betroffen waren Bankfilialen in Freckenfeld (Kreis Germersheim) sowie in Hillesheim (Landkreis Vulkaneifel), wie die Polizei mitteilte. Durch die Explosion im pfälzischen Freckenfeld wurden sowohl der Geldautomat als auch das Gebäude beschädigt. Es gelang den Tätern nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht, Geld zu erbeuten. Die Unbekannten sollen nach der Sprengung mit einem dunklen Wagen in Richtung französischer Grenze davongefahren sein. Die genaue Schadenshöhe war zunächst unklar.

In Hillesheim in der Eifel beobachtete ein Zeuge laut Polizei, wie zwei maskierte Täter in den Vorraum der Bank einbrachen und ein Dritter in einem Fluchtwagen wartete. Bei der Sprengung des Automaten im Eingangsbereich der Bank blieben die Bewohner oberhalb der Filiale unverletzt. Zwischenzeitlich mussten sie ihre Wohnungen verlassen. Die Täter sollen daraufhin über die Bundesstraße 421 davongerast sein. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar. Dazu, ob die Täter an Geld gelangten, gab es ebenfalls keine Angabe. Die Polizei fahndet in beiden Fällen nach den Sprengern.