Thomm (dpa/lrs) - Unbekannte haben in der Nacht einen Geldautomaten in Thomm ( Landkreis Trier-Saarburg) gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, berichteten Anwohner von einem lauten Knall. Danach hätten sie mehrere Täter gesehen, die in einem schwarzen Auto geflüchtet seien. Ob die Täter Geld erbeuten konnten, ist noch unklar. Der Tatort wurde abgesperrt, die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.