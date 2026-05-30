Die Insassen beider Auto werden nur leicht verletzt. Der 21 Jahre alte Unfallverursacher hatte möglicherweise Betäubungsmittel konsumiert.

Trier (dpa/lrs) - Ein Geisterfahrer hat auf der Bundesstraße 51 im Bereich der Anschlussstelle Newel ( Landkreis Trier-Saarburg) einen Frontalzusammenstoß verursacht. Der 21 Jahre alte Unfallverursacher und die vier Insassen des beteiligten Autos - darunter zwei Kinder - seien nur leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher in Trier. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Nach ersten Erkenntnissen der Ordnungshüter war der 21-Jährige wegen des Konsums von Betäubungsmitteln bei dem Unfall in der Nacht zum Samstag möglicherweise fahruntüchtig. Eine Blutprobe wurde entnommen. Details zu den Insassen des beteiligten Autos und dem Alter der Kinder gab es zunächst nicht.